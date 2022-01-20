السفير الأمريكي لـ«الكبير»: نشجعكم على استكمال عملية توحيد المصرف المركزي على وجه السرعة

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي، لمتابعة خطوات إعادة توحيد المصرف.

وقال السفير نورلاند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” في اجتماعي اليوم مع المحافظ الصديق الكبير، اليوم، رحبتُ بجهود مصرف ليبيا المركزي المستمرة لبدء عملية إعادة التوحيد، بما في ذلك توقيع عقد مع شركة ديلويت اليوم لتقديم المساعدة الفنية”.

وأضاف نورلاند:” نُشيد بمصرف ليبيا المركزي لقيامه بهذه الخطوة التاريخية التي ستسهم في الاستقرار المالي والسياسي في ليبيا”.

وتابع:” نحن نشجّع فريق مصرف ليبيا المركزي على مواصلة العمل في كنف الشفافية والالتزام لإكمال العملية على وجه السرعة”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ونائب المحافظ علي سالم الحبري، قد أعلنا في لقائهما اليوم الخميس في تونس، ‎الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح حساب مصرف ليبيا المركزي، في بيان، أنه تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة اعادة التوحيد المتفق عليها.

وأشار البيان إلى أن “خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية”.

وأوضح البيان أن «الكبير» و«الحبري» أكدا على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.