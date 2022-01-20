“نورلاند” يُرحّب بجهود توحيد المصرف المركزي

رحّب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بجهود مصرف ليبيا المركزي المستمرة لبدء عملية إعادة التوحيد، بما في ذلك توقيع عقد مع شركة ديلويت اليوم لتقديم المساعدة الفنية.

وأشاد نورلاند خلال لقائه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، بالعاصمة التونسية، بما وصفه بالخطوة التاريخية التي ستسهم في الاستقرار المالي والسياسي في ليبيا، مبدياً تشجيعه لفريق مصرف ليبيا المركزي على مواصلة العمل في كنف الشفافية والالتزام، لإكمال العملية على وجه السرعة، وفق تغريدة نورلاند على تويتر.

يُذكر أن الصديق الكبير ونائبه علي الحبري أعلنا اليوم الخميس، بدء عملية توحيد المصرف المركزي المنقسم منذ سبع سنوات، عقب التوقيع على عقد الاستشارة الفنية مع شركة المراجعة الدولية ديلويت.

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