اللجنة العسكرية.. لقاءات فتفاهمات ..ونتائج فترحيبات

حققت اللجنة العسكرية 5+5 نجاحات واختراقات انعكست نتائجها الإيجابية سريعا على الأرض، وسرعت من إنجاز عدة ملفات هامة، في بارقة أمل ورسائل طمأنينة يبحث عنها الليبيون منذ زمن.
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قناة ليبيا
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