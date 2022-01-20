اللجنة العسكرية.. لقاءات فتفاهمات ..ونتائج فترحيبات

حققت اللجنة العسكرية 5+5 نجاحات واختراقات انعكست نتائجها الإيجابية سريعا على الأرض، وسرعت من إنجاز عدة ملفات هامة، في بارقة أمل ورسائل طمأنينة يبحث عنها الليبيون منذ زمن.

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