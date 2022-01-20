المنفي: مشاريع شبكة الطرق ستساهم في ربط مدن المنطقة الشرقية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى طبرق، الصالحين عبد النبي، وعضو اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، السيد عبد المُعز أحمد.

وأكد عبد النبي وأحمد على ضرورة البدء في استكمال عدد من مشاريع الطرق الحيوية التي تربط مدينة طبرق والمدن المجاورة لها وصولاً إلى منفذ إمساعد الحدودي.

وتطرق اللقاء لمشروع الطريق البديل إمساعد رأس أجدير، والمرحلة الأولى منه “إمساعد – المرج”، وتنفيذ أعمال مشروع الطريق المزدوج “طبرق – إمساعد”، واستكمال أعمال صيانة طريق “طبرق – أجدابيا”، وأعمال صيانة الطريق الساحلي، قطاعات طبرق، درنة، والتميمي، الخروبة، وطريق طبرق – الجغبوب، بالإضافة لمحطات التحلية : خليج البمبة والمرصص، ومشروع النهر الصناعي خط أجدابيا، طبرق.

وأكد المنفي على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال مشاريع شبكة الطرق المذكورة، والتي ستساهم عند اكتمالها في ربط مدن المنطقة الشرقية، من أجدابيا وصولاً إلى إمساعد.