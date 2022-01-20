الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

حذر الدكتور أحمد الجهاني، الخبير الاقتصادي والقانوني الدولي، ووزير إعادة الإعمار والاستقرار سابقا، من سيناريو يُجرى الإعداد له لفرض حوكمة دولية لبعض المناطق، كما أشار إلى أن تداخل القانون الدولي والداخلي ترتب عليه تآكل كليهما، حتى افتقدت خارطة الطريق قيمتها وإلزاميتها.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية بعنوان: «هل ليبيا دولة منتهية الصلاحية: نحو معالجة تأسيسية».

واستهجن الجهاني تعدد خارطة الطريق من دون النجاح في تنفيذ إحداها، وهو ما أفقدها قيمتها وأصبحت الأطراف غير مهتمة بمدى إلزامية خارطة الطريق، خاصة تلك الأخيرة التي استهتر بها وتجاهلها المبعوث الأممي السابق يان كوبيش.

الجهاني: خارطة الطريق أصبحت «مجرد كلام»

وأردف: «عندما يعتمد مجلس الأمن خارطة طريق تصبح قانونا دوليا لا يمكن تجاوزه»، لكن ما حدث في ليبيا مختلف، بحسب الجهاني الذي قال إن خارطة الطريق أصبحت «مجرد كلام».

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وتابع أن «الاستهتار بالقواعد العامة يترتب عليه عدم الثقة بين الأطراف كافة، والاقتناع بأن القرارات والإجراءات لن تُنفذ»، لافتا إلى أن كل المؤسسات الليبية باتت عُرضة لإساءة استخدام السلطة، كما أن الفساد يستشري بشكل علني.

كما تحدث الجهاني عن خلل آخر يتمثل في تفسير كل دولة وكل طرف وكل مبعوث أممي الحالة بطريقته، متسائلا هل الأمم المتحدة منتهية الصلاحية في علاقتها مع ليبيا؟.

الجهاني: لم تستطع أي حكومة إنفاذ القانون حتى لو كان جائرا

وقال مستغربا: «منذ معمر القذافي لا توجد حكومة قادرة على إنفاذ القانون حتى لو كان جائرا»، واصفا حال البلد حاليا بـ«رقصة ذبيح»، محذرا مما يُجرى التخطيط له لدى المجتمع الدولي حيال ليبيا، والتي تتضمن الحوكمة الدولية لبعض المناطق والتي تعني الاستعمار، سواء لقطاع النفط أو المؤسسات المالية التي سيطرت عليها بالفعل بعض الدول.

تأتي الندوة الحوارية ضمن الثلاثية الحوارية التي بدأت بندوة «ليبيا المخاض الصعب: ماذا بعد عشرية الانتقال السياسي المتأزم»، وندوة «الاستيلاء على الدولة وصعود الأوليغاركية في ليبيا».

وتناولت الندوة الثالثة مسألة الدولة الليبية بين منظور القانون الدولي وواقع اللانظام العالمي طور التشكل، وصعود الأوليغاركية واستيلائهم على الدولة، واستبداد قوى الأمر الراهن نحو معالجة تأسيسية، وأهمية إعادة هيكلة الدولة بمقاربة قاعدية.

ندوة حوارية نظمها منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية بعنوان: «هل ليبيا دولة منتهية الصلاحية: نحو معالجة تأسيسية». (صورة مثبتة من الفيديو)