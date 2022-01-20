المنفي يبحث مع “الليبية الإيطالية” استكمال الطرق المؤدية لطبرق

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى طبرق الصالحين عبد النبي، بحضور عضو اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، استكمال عدد من مشاريع الطرق الحيوية التي تربط مدينة طبرق بالمدن المجاورة لها.

وتطرق اللقاء أيضاً لمشروع الطريق البديل إمساعد – رأس أجدير والمرحلة الأولى منه، وعدد من مشاريع البنية التحتية بالمنطقة – وفقاً لما أوردته الناطقة باسم الرئاسي نجوى وهيبة على حسابها في تويتر.

وأكد المنفي خلال اللقاء على التنسيق مع الجهات ذات الصلة، لاستكمال مشاريع شبكة الطرق المذكورة، والتي ستساهم في ربط مدن المنطقة الشرقية.

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