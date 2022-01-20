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صنع الله في مؤتمره الصحفي.. نحن نعمل بشفافية وهذه أعمالنا

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

خرج رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس، في مؤتمر صحفي من شأن إيضاح المصروفات والإيرادات والعقبات التي واجهت القطاع النفطي في العامين السابقين، وذلك في اليوم الختامي للجمعيات العمومية للشركات النفطية بالمؤسسة.

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قناة ليبيا

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