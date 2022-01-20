صنع الله في مؤتمره الصحفي.. نحن نعمل بشفافية وهذه أعمالنا

خرج رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس، في مؤتمر صحفي من شأن إيضاح المصروفات والإيرادات والعقبات التي واجهت القطاع النفطي في العامين السابقين، وذلك في اليوم الختامي للجمعيات العمومية للشركات النفطية بالمؤسسة.

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