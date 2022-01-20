ترتيبات بين مجلسي النواب والدولة لتكوين لجنة التوافقات الدستورية

التقت لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، الخميس، لجنة المجلس الأعلى للدولة المكونة من رؤساء اللجان، لمناقشة مقترح تكوين اللجنة التي سوف تُعنى بالتوافقات الدستورية وآليات ومدة عملها.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اللقاء الذي عُقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، يأتي في إطار استكمال المشاورات حول المسار الدستوري.

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والثلاثاء 18 يناير، أعرب عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خارطة الطريق، نصرالدين مهنى، عن تفاؤله بالوصول إلى حل في المسارات المحددة للجنة وهي «الدستورية والتنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن».

ونفى مهنى وجود خلافات مع مجلس الدولة، قائلاً إن الأعضاء الذين اجتمعوا معهم كانوا متعاونين «ولم يكونوا الشريك المخالف، بل الشريك الموالف»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.

جانب من اجتماع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة المكونة من رؤساء اللجان (صفحة عبدالله بليحق على فيسبوك)

جانب من اجتماع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة المكونة من رؤساء اللجان (صفحة عبدالله بليحق على فيسبوك)