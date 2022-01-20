وزير الصحة يناقش مع نظيره الأردني التعاون في المجال الصحي

التقى وزير الصحة علي الزناتي نظيره الأردني فراس الهوّاري في عمّان، لبحث سبل التعاون الصحي المشترك بين البلدين.

وناقش الطرفان، تسديد جزء من الديون المستحقة على ليبيا لصالح المستشفيات والمراكز الطبيّة الأردنية، بعد مراجعتها عن طريق لجان المراجعة والتدقيق.

وشدد الوزير الأردني على ضرورة التعاون فيما يتعلّق بإجراء الجراحات الدقيقة في مجال الأورام والقلب، فضلًا عن تبادل الخبرات، وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك لتدريب وتأهيل الكوادر الصحية في ليبيا.

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