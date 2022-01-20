اجتماع لبحث آلية تنظيم حركة الأفراد والبضائع بين ليبيا ومصر

بحث اجتماع حكومي، اليوم الخميس، آلية التعاون في تنظيم حركة الأفراد ونقل البضائع بين ليبيا ومصر، واستعراض الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا الخصوص، وسبل تفعيلها وتسهيل حركة الأفراد ونقل البضائع من الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع مصلحتي الجمارك الليبية والمصرية الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء 19 يناير 2022، بمشاركة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، وفق منشور لوزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

– اللجنة القنصلية الليبية المصرية تبحث التعاون في مجالات الجمارك والنقل والصحة

– مصر تكشف موعد دخول السيارات الليبية لأراضيها

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على السماح بدخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي وتشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد خطة تنظيم حركة التنقل عبر المنافذ البرية المشتركة.

حضر الاجتماع مدير عام مصلحة الجمارك الليبية العميد سليمان علي، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات عبد البر، ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري وأعضاء مصلحتي الجمارك بالبلدين.

الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية تشارك في اجتماع مصلحتي الجمارك الليبية المصرية (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)