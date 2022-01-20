“النويري والمنقوش” يبحثان أبعاد القضية الليبية على المستوى الدولي

ناقش النائب الأول لرئيس مجلس النواب‏ فوزي النويري، رفقة ‏وزير الخارجية نجلاء المنقوش آخر المستجدات السياسية، وأبعاد القضية الليبية على المستوى الدولي.

وأوضح الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، تطرّق أيضاً لأعمال اللجنة الوطنية العليا والتحضير لها، بحيث تتهيأ لها كافة الظروف الملائمة وأسباب النجاح لإنجاز أعمالها، بما يخلق انفراجة في العملية السياسية والعبور بالبلاد إلى برّ الأمان والاستقرار.

يُذكر أن المنقوش التقت في وقت سابق اليوم المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، التي بحثت معها تنسيق الجهود الدولية لدعم مسار التسوية السياسية في البلاد.

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