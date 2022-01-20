كورونا يتسبب في إيقاف تصوير مسلسل “الكبير” – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

كشفت الفنانة المصرية ليلى عز العرب عن توقف تصوير الجزء السادس من مسلسل “الكبير”، بشكلٍ مؤقت، بعد إصابة الفنان أحمد مكي والفنان هشام إسماعيل بفيروس كورونا.

بروتوكول صحي

وأكدت الفنانة المصرية خضوع الفنانين للبروتوكول الصحي المعمول به في مصر، وبأنّ صحتهما جيدة.

وأشارت إلى أن طاقم العمل سيخضع لاختبارات كورونا للتأكد من عدم انتشار الفيروس بينهم.

توقف العمل

وكان الفنان أحمد مكي قد بدأ بتصوير مشاهده الأولى في الجزء الجديد خارجياً، قبل أن يضطر للتوقف عن العمل بعد اكتشاف إصابته بالفيروس التاجي سريع الانتشار.

ويعتبر المسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي وبطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام وغيرهم.

ومن المتوقّع عرض مسلسل الكبير في الموسم الرمضاني القادم.