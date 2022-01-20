أوغلو: عقيلة أقرب لتركيا من خليفة حفتر

قال المحلل السياسي التركي فراس أوغلو، إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أقرب إلى السياسية التركية من المشير خليفة حفتر لأنه يمثل واجة سياسية قانونية داخل ليبيا.

أضاف في تصريحات صحفية أن لقاء عقيلة والسفير التركي استكمال لخطة نقل السياسية التركية الواقعية، وأن تركيا تسير نحو الدولة الليبية والمؤسسات الليبية ولابد من ترسيخ العلاقات بين البلدين، و لديها في السابق استثمارات في المنطقة الشرقية ولابد من إعادة قراءة المشهد بشكل كبير.

وأضاف أن تركيا تنظر إلى ليبيا كوحدة جغرافية كاملة وليس القسم الشرقي والغربي، وأن المجتمع الدولي لن يقبل بمرحلة التقسيم في ليبيا والتقارب للشرق الليبي تقارب اجتماعي فكري.

وأشار إلى أن تركيا دعمت في السابق مكونا سياسيا واحدا في ليبيا لرفضها الانقلاب العسكري وفق رؤيتها، و لابد من فتح العلاقات مع ليبيا، ومصر كانت سباقة في إعادة العلاقات مع جميع المكونات الليبية، وفق قوله.

ولفت إلى أن التغيرات في ليبيا قد تتغير وقد تبقى ثابتة بسبب التدخلات الإقليمية، و أتوقع فتح قنصلية تركية في بنغازي ولكن زيارة السفير التركي لم تكن لهذا السبب، كنا أن فتح القنصلية أمر وقتي لأن الأمور تجري في هذا المسار إلا لو حدث أي شيء خارج السياق.

وتابع: “العلاقات التركية مع مجلس النواب مهمة جدا وقد ينم عنها تطوير الاتفاقيات القادمة وتحويل السابقة من مذكرات إلى اتفاقيات، وأمريكا والدول الفاعلة موافقة تماما على عدم العودة إلى المربع الأول في ليبيا، كما أن ليبيا بالنسبة لتركيا مهمة جدا ومذكرتي التفاهم قلبت الموازين بشكل كبير في شرق المتوسط لصالح الدولتين”، وفق قوله.

واختتم أن تركيا لم يمكن أن تظهر أنها ضد أي توافق إقليمي في ملف خروج المرتزقة من ليبيا، و يجب أن تكون تركيا داعمة لكل الملف الليبي وعدم وقوفها مع أحد الأطراف، وأن تركيا لها نفوذ قوي حاضر في المحافل الدولية من الممكن أن يستفيد منه الشرق الليبي.