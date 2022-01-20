“الليبي للمحفوظات” يفتح ملف “محاولات بناء الدولة الحديثة في ليبيا”

نظّم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية في طرابلس، ضمن موسمه الثقافي للعام 2021-2022، محاضرة بعنوان “محاولات بناء الدولة الحديثة في ليبيا بين النجاح والإخفاق 1551-2022” للدكتور المختار الطاهر كرفاع.

وشارك في المحاضرة عدد من المتخصصين في التاريخ والمهتمين بالشأن الليبي والمحطات التاريخية، التي واكبت تأسيس الدولة الليبية والعقبات التي عرقلت استمرارها وتطورها.

وتطرّق الدكتور المختار الطاهر كرفاع، إلى أبرز المحطات التاريخية المفصلية في ليبيا، والتي غيّرت بعض محطاتها توجّهها الوطني إلى الاتجاه العروبي وما قبلها من تجارب خاضتها ليبيا، دون أي خطط أو استراتيجيات.

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