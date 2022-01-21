الدبيبة يلتقي ثابت في طرابلس

العنوان – طرابلس

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت.

وتناول اللقاء الذي عقد فى العاصمة طرابلس الخميس، عدداً من الملفات المهمة، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق، من أجل النظر فى أمرها.

وناقش اللقاء، آخر المستجدات والتطورات على الساحة العربية، وخطة سير عمل المندوبية.

واستعرض أهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها جامعة الدول العربية، فى ضوء التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا، والأمة العربية.