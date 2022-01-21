انقطاع في الكابل البحري “سلفيوم” الرابط بين ليبيا واليونان

أفادت شركة الاتصالات الدولية الليبية، عن حدوث انقطاع في كابل الاتصالات الدولي البحري (سيلفيوم )، الرابط بين مدينة درنة واليونان.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها اتخذت كل الإجراءات الفنية الضرورية للتقليل من تأثير هذا القطع على الخدمة الحالية، بالتنسيق مع شركات القطاع، ضماناً لاستمرار خدمات الإنترنت والاتصالات الدولية بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن الخدمة لاتزال مستمرة في المنطقة، وجارٍ العمل على إجراء الصيانة البحرية اللازمة للكابل البحري سلفيوم.

يُذكر أن كابل السلفيوم الذي نفّذته شركة هواوي عام 2013، يبلغ طوله نحو 425 كم، ويصل بين مدينة درنة عابراً البحر المتوسط مروراً بجزيرة كريت وصولاً إلى محطة الكابلات الدولية في خانيا اليونانية، بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 تِـرا بايت.

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