اللواء 106 مجحفل يلقي القبض على تشكيل عصابي يمتهن تجارة الأسلحة مع الجماعات المتطرفة بالجزائر ومالي

ضبطت وحدة الكتيبة الصحراوية باللواء 106 مجحفل، الخميس، تشكيل عصابي يمتهن تجارة الأسلحة مع الجماعات المتطرفة في كلاً من الجزائر ومالي.

مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، قال: “ضمن دوريات القوات المسلحة لتأمين الوطن والتي تجوب الصحراء لتقضي على الجريمة المنظمة العابرة للحدود من تهريب بشر وأسلحة ووقود والتي يقوم بعضها إضافة للكسب المادي دعم المجموعات المتطرفة الإرهابية التي تنتشر في دول الطوق والتي تحاول الاستفادة من الظروف التي مرت بها بلادنا”.

وتابع: “وبعد ورود معلومات وتحري ومتابعة تم القبض على عصابة إجرامية تقوم بالتجارة في الأسلحة والتعامل مع الجماعات المتطرفة في كلاً من الجزائر ومالي ، حيث تم اعداد كمين محكم على مقربة من حدود الجزائر من ابطال وحدة الكتيبة الصحراوية باللواء 106 مجحفل وتم ضبط الأسلحة والمواد المتفجرة التي كانت بحوزتهم ومصادرتها وإحالتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.