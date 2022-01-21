الدبيبة يبحث مع النائب عن تاورغاء احتياجات المدينة

بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مع عضو مجلس النواب عن مدينة تاورغاء “جاب الله الشيباني”، الاحتياجات العاجلة للمدينة وأبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه سكانها الذين عانوا لسنوات من النزوح، وما ترتب عليه من مآسٍٍ وتدهور في البنية التحتية للمدينة التي ظلت مهجورة لعقد من الزمن.

كما ناقش المسؤولان -خلال اللقاء بينهما اليوم الخميس في مكتب رئيس الحكومة- سبل تقريب وجهات النظر في التطورات السياسية خلال هذه المرحلة- وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن حواراً محتدماً وقع بين الدبيبة والشيباني أثناء جلسة البرلمان في شهر سبتمبر الماضي، بعد انتقاد الشيباني للحكومة إزاء ملف إعادة النازحين إلى تاورغاء.

يُشار إلى أن المدينة التي يتجاوز تعدادها الــ60 ألف نسمة لم يرجع من نازحيها إلا القليل، فيما يعزوه مراقبون إلى إهمال الحكومات المتعاقبة لإيجاد حل جذري لمعاناة المدينة.

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