فيسبوك تقفل حسابات تحريضية تابعة للإخوان المسلمين في ليبيا

أعلنت شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك، أنها أقفلت شبكة من الحسابات التحريضية التابعة لحزب العدالة والبناء الليبي، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين على موقعَي فيسبوك وإنستغرام.

وأفادت الشركة بأنها أزالت 41 حساباً على فيسبوك، وأقفلت 133 صفحة وثلاث مجموعات و14 حساباً على موقع إنستغرام، كجزء من تحقيق داخلي حول سلوك غير صحيح مشتبه به، وانتحال الهوية في هذه الصفحات التي تدار من تركيا ويتابع بعضها 1.7 مليون شخص.

وأوضحت الشركة أن الحزب أنفق على الإعلانات الممولة في هذه الصفحات 59 ألف دولار، وأن الشبكة المغلقة المرتبطة بحزب العدالة والبناء كانت تعمل على إدارة صفحات بأسماء شخصيات ومؤسسات عامة، وصحفيون ونشطاء، بعض منهم شخصيات نسائية عامة، وتعمل هذه الصفحات على الإدلاء ببيانات تحريضية وكتابة تعليقات وهمية.

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