لجنتا خارطة الطريق البرلمانية ومجلس الدولة تناقشان التوافقات الدستورية وآلياتها

التقت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب، اليوم الخميس، بمقر فرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس، لجنة المجلس الأعلى للدولة المتكونة من رؤساء اللجان.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فإنه تم مناقشة مقترح تكوين اللجنة التي سوف تُعنى بالتوافقات الدستورية وآليات ومدة عملها.

وأكد البيان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار استكمال المشاورات حول المسار الدستوري.

وعقدت لجنة المالية بمجلس النواب، في وقت سابق، اجتماعاً، بمقر فرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس، لمناقشة قانون المرتبات الموحد لجميع العاملين بالدولة.

وتطرق الاجتماع، إلى إبداء الملاحظات على المقترح المُقدم بهذا الشأن، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب.

كما ناقش الاجتماع، قانون المحافظ الاستثمارية والارتباط مع اللجنة المشكلة من صندوق الإنماء الاجتماعي، لبحث الآليات لإخراج قانون معدومي الدخل ومرتبات المحافظ.