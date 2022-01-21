وليامز تحث المركزي على المُضي في توحيد المصرف

حثت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، مصرف ليبيا المركزي على المُضي قُدمًا في تنفيذ خارطة طريق إعادة توحيد المصرف.

وأعربت وليامز في بيان، عن سرورها من الخطوات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لإطلاق عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بشكل رسمي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستند إلى توصيات المراجعة المالية المستقلة للمصرف المركزي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضافت وليامز أن عملية التوحيد يجب أن تطابق وتُراعي المعايير والممارسات الدولية؛ وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي أصبحت ليبيا في أمسّ الحاجة إليه، وفق قولها.

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