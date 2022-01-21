سياسي تركي: أنقرة مُصرة على أن يكون هناك موقف ليبي موحد

قال المحلل السياسي التركي يوسف أوغلو، إن تركيا مُصرة على أن يكون هناك موقف ليبي موحد وتدعم الشرعية وألا يكون هناك من يدعو إلى تأزيم الموقف وتقسيم الموقف السياسي الليبي بين شرق وغرب.

وأوضح أوغلو في تصريحات متلفزة، أن “تركيا حريصة على تفعيل المسار السياسي الليبي – الليبي وإزالة حالة الاستقطاب وإنهاء حالة الانقسام وتوحيد البلاد”، مشيرا إلى أن “زيارة السفير التركي إلى القبة تأتي في إطار تحقيق ليبيا موحدة بنظام وحكومة موحدين وعلاقات دبلوماسية موحدة بين تركيا وليبيا”.

وأتبع بقوله “السفير التركي معني خلال زيارته بتوصيل هذه الفكرة التي تحمل أهمية وحدة ليبيا ودعم الشرعية فيها وإنهاء حالة الانقسام وفرض الأمن والاستقرار”.

وأتم المحلل السياسي التركي بقوله “تركيا تريد تحقيق الشرعية وفق ما يريده الشعب الليبي”.