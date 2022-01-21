البدري يعد بحل أزمات الليبيين المتواجدين بالأردن للعلاج

التقى السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الخميس، بمقر السفارة الليبية بالعاصمة عمان، بعدد من المواطنين الليبيين المتواجدين لغرض العلاج على تأخر الإنجاب منذ فترة.

ويطالب المواطنون، بضمهم للعلاج على نفقة الدولة وإمكانية مساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذلك بعض حالات علاج الأورام ومرافقيهم ممن قدموا موخرًا للعلاج، ولم يتم قبولهم للعلاج بالمستشفيات الأردنية نظرًا لتاخر سداد الديون المستحقة.

وقد استمع السفير، للمواطنين، وطلب إعداد كشف بالأسماء ومقترح مطالبات المواطنين، للوقوف على أوضاع إجراءات علاجهم مع الجانب الأردني.