مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمتابعة وتوثيق أحكام الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية

ليبيا – أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرارًا يقتضي بتشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية.

المفوضية العليا وفي المادة الأولى من قرارها رقم “2” الذي تلقت المرصد نسخة منه، تضمنت تشكيل اللجنة برئاسة رباب محمد حلب، وعضوية كل من آلاء محمد الشيباني وصالح مفتاح عليجة.

كما تختص اللجنة بتوثيق بيانات وتواريخ النشر والاستلام من قبل المفوضية للأحكام الصادرة عن لجان الطعون بمختلف مستوياتها، ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر الطعون الانتخابية والاستئناف – المواد 48 و49 من قانون انتخاب الرئيس.

وتُقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال 72 ساعة من تاريخ أول اجتماعاتها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز عملها.

وطالبت المفوضية العليا المعنين العمل بالقرار من تاريخ صدوره والتقيد به وتنفيذه.

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