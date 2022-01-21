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البيوضي: صفقة تشكيل الحكومة الموازية متعثرة وتمر بصعوبات حقيقية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، إنه حتى الآن لا يوجد موعد جديد للإنتخابات، ولا أحد خرج وأعلن ( فشل) إجرائها أو إلغاؤها، ما يحصل الآن هو مزيد من شراء الوقت والرهان على اختفاء الصوت المطالب بإجراء الإنتخابات وسيلان الفكرة في حد ذاتها ( إجراء الإنتخابات)، وفي ذات الوقت فإن صفقة تشكيل الحكومة الموازية متعثرة وتمر بصعوبات حقيقية، وفق تعبيره.

أضاف البيوضي على فيسبوك: “هذا الوضع البائس لا يمكن الخروج منه إلا بالنزول للشوارع وممارسة الإحتجاج ضد هذه المماطلات والتسويف الممارس من قبل سلطات الأمر الواقع” على حد تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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