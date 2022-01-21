الغرياني: على مجلسي النواب والدولة أن يتركا البلد ويتركا الناس الذين تخلفوا وتأخروا بسببهم

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن ما يقوم به مجلس النواب هو فصل من فصوله الهزلية التي يستمر في إخراجها على مدى سنوات، وما يصدر منه ومن مجلس الدولة من مقترحات وخارطة طريق ولجان وما إلى ذلك ما هو إلا لتمضية الوقت ولعب في الوقت الضائع، بحيث يستمر بقاء هذين المجلسين والتمديد لأنفسهما بالحكم الى ما لانهاية.

الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلسي الدولة والنواب يريدان التمسك بالبقاء في مكانهما، ولا يمكن لليبيا أن تجري انتخابات ولا تزاح عنها الغمة التي هي فيها ولا تتنفس الصعداء إلا بانهاء وازاحة المجلسين.

وأضاف: “ما دام هذان المجلسان موجودين لا يمكن أن تجرى انتخابات أبدًا؛ لأن إجراءها معناه عدم وجودهما وهما لا يمكن أن يسمحا لنفسهما بذلك، وما ينبغي أن يكون الآن للخروج من هذا هو وقف المهازل، مجلس الدولة وجوده مرتبط بالبرلمان كلاهما يناصر الآخر ويقويه لغرض واحد وهو استمرار وجودهما فقط لا غير”.

واعتبر أنه كل ما يصاب البرلمان بالإحباط وينصرف عنه الجميع في الداخل والخارج ويضعف موقفه يهرول مجلس الدولة إليه ويحاول أن يرفع من أمره ويجعلون أنفسهم بحاجة لحلول، حتى ينتعش البرلمان وبعد ذلك البرلمان لا يلتفت لمجلس الدولة ولا ينظر له. بحسب قوله.

كما تابع: “الفراغ الذي يملؤونه لا نفع فيه، والمخرج من المأزق ثلاثة أمور، الانتخابات الرئاسية ينبغي أن تستبعد لأن وجودها أفشل الانتخابات السابقة وينبغي التوجه لانتخابات البرلمان، ثانيًا أن من ينبغي أن يمهد للانتخابات البرلمانية ليس هذين المجلسين مجلس الدولة والبرلمان، بل ينبغي أن تشكل لجنة على نمط لجنة الـ 75 أو أي طريقة أخرى. كما وينبغي أن يتزامن مع تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في التزوير الواقع في الرقم الوطني والسجل المدني”.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

ما سمعناه هذا الأسبوع من البرلمان في طبرق فصل من فصوله الهزلية التي يستمر في إخراجها على مدى سنوات، وما يصدر منه ومن مجلس الدولة من مقترحات وخارطة طريق ولجان وما إلى ذلك ما هو إلا لتمضية الوقت ومن اللعب في الوقت الضايع، بحيث يستمر بقاء هذين المجلسين والتمديد لأنفسهما بالحكم إلى ما لانهاية، لا نصدق مرت بنا سنوات وهم في كل مرة يختلقون شيئًا يريدون أن يصلحوا به، وبعد ذلك النهاية لا تكون إلا أن ما قاموا به لا يدل على شيء إلا أنهم يريدون التمسك بالبقاء في مكانهم، ولا يمكن لليبيا أن تجري انتخابات ولا تزاح عنها الغمرة التي هي فيها ولا تتنفس الصعداء إلا بتحويل المجلسين.

ما دام هذان المجلسان موجودين لا يمكن أن تجرى انتخابات أبدًا، لأن إجراءها معناه عدم وجودهما وهما لا يمكن أن يسمحا لنفسهما بذلك، وما سمعناه في الجلسة الماضية من قراءة بعض القرارات من رئيس مجلسٍ أيًا كان، مجلس عنده حق أو صلاحيات أم لا، لا يمكن لرئيس مجلس أن يخرج بيانات لا تنسب للمجلس.

تغيير الحكومة حتى لو كان من صلاحيات البرلمان حسب القوانين 122 عضوًا ولم يتكلموا عن هذا، بل تكلم عن شيء أصدره بنفسه يريد أن يغير الحكومة، الدستور منتخب من لجنة منتخبة من الشعب الليبي عكفت عليه كذا سنة وأخرجته وطعنت فيه بكل بساطة وقالت لا يصلح وأنه يريد أن يشكل لجنة من 30 مثقفًا حسب كلامه لتخرج لنا دستورًا خلال ثلاثين يومًا، هل يصدق عاقل ما يقوله هذا الرجل؟ طعنت الدستور من لجنة منتخبة عكفت عليه سنين وتريد أن تفرض على الناس دستورًا حسب رأيك من لجنة تشكلها وتصدر خلال 30 يومًا، ما الفرق؟ الفرق أن الدستور الموجود الآن له صفة شرعية ومن لجنة منتخبة وما تريد تقديمه للناس من خلال لجنة تشكلها أنت لا شرعية ولا صفة قانونية لكنه مجرد لعب بالوقت.

كل ما يفشلون في أمر ينتقلون بالناس ويجرون بهم لمجرى آخر حتى الأعضاء الموجودون يسمعون كلامه ولم يعلق عليه أحد ولم يقولوا انه ليس من صلاحياتنا أن نطعن بلجنة منتخبة ونشكل لجنة، الكلام عن الدستور قبل 24 من ديسمبر عندما كان مجموعة رئيس المجلس تصدر في قوانين معيبة تصدر هذه القوانين من خارج البرلمان، لا تدري أين يجتمعون وتصدر هذه القوانين المعيبة للمفوضية وتتلقفها وتفرح بها وتبني عليها بأشياء أشغلت الناس بها ودوائر انتخابية، كانت القوانين على ما فيها من عيوب وغير الصالحة لم تصدر من داخل البرلمان، تكلموا في ذلك الوقت وقالوا القوانين وتعديلاتها نحن لم نسمع بها إلا من صفحات التواصل الاجتماعي. هل هذا برلمان؟ هل ما زال أحد يثق بكلام الناس هؤلاء؟

الآن الدستور ما الكلام عليه؟ لماذا لم تتكلموا عنه في ذاك الوقت؟ وإلا كان مجرد فصل من الفصول والآن انتقلنا لفصل آخر، تواطؤ كامل من الداخل والخارج، كل ما تفتح وسيلة من وسائل الإعلام في كل صباح وزير طلياني فرنساوي أو أمريكي يقول الانتخابات في 24 من ديسمبر! لا بد أن تقع، وكل من يعرقلها سيتعرض للعقوبات الدولية، الانتخابات الآن لم تُجرَ أين التحقيق فيها؟ كنتم تتكلمون أن من يعوق الانتخابات يتعرض للعقوبات الدولية، كلكم كنتم تقولون، برلمان وغير برلمان، بعدما كلفت الدولة والبلد من الوقت والجهد والميزانية العامة والصرف، بعدما تكلفت الدنيا كلها، جاءت 24 من ديسمبر ومرت المسألة مرور الكرام كأن شيئًا لم يكون.

وحاليًا يتبادلون التهم، البرلمان والمفوضية وكل واحد يلقي باللوم على الآخر، ومن عرقل انتخابات هو أنه بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا يظنون أنه يترشح عقيلة وحفتر وكذا، خرجت لهم شخصيات يمكن أن تنافسهم، أفشلوا العملية الانتخابية برمتها ومشت دون أن يتكلم أحد أو يحقق لا مجتمع دولي ولا أمم متحدة، كلهم متوافقون على ما يجري، المجتمع الدولي يتكلم عن الاستقرار والانتخابات وهذا كذب، ولا أساس له ولا يعول عليه، عندما يتكلمون عن دستور وخارطة طريق كله من باب التلاعب بالوقت والاستمرار في مكانهم ولا يمكن أن يحصل شيء منه للبلد وتجرى انتخابات في ظل وجود الجسمين.

وما ينبغي أن يكون الآن للخروج من هذا هو وقف المهازل، يكفي! الإنسان لما يضحك على الناس مرة أو مرتين ينبغي أن يستحي من نفسه وألا يستمر، أعضاء البرلمان ربما فيهم ناس صالحون لكنهم لا يستطيعون أن يرفعوا اصواتهم ولا يتكلموا وهم مخذولين؛ لأنه تمارس عليهم سلطة قوية وينبغي عليهم أن يعلنوا استقالتهم! لأنهم لم يتمكنوا من إبداء رأيهم، وجودك ما قيمته في ذلك المكان؟

مجلس الدولة وجوده مرتبط بالبرلمان كلاهما يناصر الآخر ويقويه لغرض واحد وهو استمرار وجودهما فقط، لا غير، نلاحظ أن كل ما يصاب البرلمان بالإحباط وينصرف عنه الناس في الداخل والخارج ويضعف موقفه نجد مجلس الدولة يهرول إليه ويحاول أن يرفع من أمره ويعملوا أنفسهم بحاجة لحلول، وحتى ينتعش البرلمان، وبعد ذلك البرلمان لا يلتفت لمجلس الدولة ولا ينظر له وهذه مواقف متكررة، كلا المجلسين ينبغي لهما أن يتركا البلد ويتركا الناس، البلد تخلفت وتأخرت.

الفراغ الذي يملؤونه لا نفع فيه والمخرج من المأزق ثلاثة أمور، الانتخابات الرئاسية ينبغي أن تستبعد، لأن وجودها أفشل الانتخابات السابقة، ينبغي أن يكون التوجه لانتخابات البرلمان، ثانيًا: من ينبغي أن يمهد للانتخابات البرلمانية ليس هذان المجلسان، مجلس الدولة والبرلمان، بل ينبغي أن تشكل لجنة على نمط لجنة الـ 75 أو أي طريقة أخرى.

كما وينبغي أن يتزامن مع تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في التزوير الواقع في الرقم الوطني والسجل المدني، إذا كان السجل المدني غير نظيف فالسجل الانتخابي تبقى فيه هناك مليون بطاقة مزورة من التشادين والسودانيين كلها تمثل غاية الخطر؛ لأن هذا اختراق للأمن القومي. ينبغي على النيابة العامة وغيرها أن تشكل لجنة من ذوي الخبرة والكفاية والأمانة والثقة لتحقق في هذه المسألة لأن هذا منكر عظيم.

نحن الآن في عجلة من أمرنا ولا يجوز أن نسمح للجسمين بالتلاعب في الوقت وإصدار هذه البيانات لتشغيل الناس ومضيعة الوقت والحرص على أن يبقوا في هذه الأزمة، عندما يأتي الوقت للاحتفال في يوم الثورة يحب عليهم على رأس أولوياتهم وهتافاتهم أن ينادوا برحيل مجلسي النواب والدولة ويطالبوا بالخروج من المأزق والتحقيق في الرقم الوطني وتشكيل هيئة مستقلة تجري انتخابات برلمانية بناء على القوانين الموجودة التي جرت عليها الانتخابات السابقة، وهذا أقرب طريق للخلاص إن كان أهل ليبيا يريدون الخلاص.

تفريغ نص الحوار – المرصد – خاص

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