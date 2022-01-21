المحجوب: القبض على عصابة إجرامية تتاجر في السلاح مع جماعات متطرفة بالجزائر ومالي

نجحت القوات المسلحة العربية الليبية، من إلقاء القبض على عصابة إجرامية تقوم بالتجارة في الأسلحة والتعامل مع الجماعات المتطرفة في كل من الجزائر ومالي.

وبحسب بيان صادر عن اللواء خالد المحجوب مدير الشؤون المعنوية بالجيش الوطني الليبي، فإن عملية القبض تمت من خلال دوريات القوات المسلحة لتأمين الوطن والتي تجوب الصحراء لتقضي على الجريمة المنظمة العابرة للحدود من تهريب بشر وأسلحة ووقود والتي يقوم بعضها إضافة للكسب المادي دعم المجموعات المتطرفة الإرهابية التي تنتشر في دول الطوق والتي تحاول الاستفادة من الظروف التي مرت بها ليبيا.

وتابع البيان الصادر:” بعد ورود معلومات وتحري ومتابعة تم القبض على عصابة إجرامية تقوم بالتجارة في الأسلحة والتعامل مع الجماعات المتطرفة في كل من الجزائر ومالي، حيث تم إعداد كمين محكم على مقربة من حدود الجزائر من أبطال وحدة الكتيبة الصحراوية باللواء 106 مجحفل:”

ولفت البيان إلى أنه تم ضبط الأسلحة والمواد المتفجرة التي كانت بحوزتهم ومصادرتها وإحالتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.