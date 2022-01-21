قعيم: الداخلية جاهزة لتوفير كافة الظروف الأمنية لافتتاح مقر القنصلية الإيطالية في بنغازي

ليبيا – التقى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة فرج اقعيم أمس الأربعاء القنصل الإيطالي كارلو باتوري رفقة وفدٍ دُبلوماسي إيطالي.

القنصل أعرب بحسب المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية عن إرتياحه إزاء الأوضاع الأمنية في المدينة، مُثمنًا كُل ما قامت به وزارة الداخلية ووكيلها بالخصوص في سبيل استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار .

بدوره، أكد الوكيل جاهزية وزارة الداخلية بتوفير كافة الظروف الأمنية الملائمة لافتتاح مقر القنصلية الإيطالية في بنغازي بحلول مطلع شهر أبريل المُقبل، والشروع في قُبول ملفات إستخراج تأشيرة السفر الأوروبية الشنغن والإيطالية للمواطنين الليبيين، وذلك بعد اطمئنان الوفد الدبلوماسي الإيطالي بشأن الظروف الأمنية في بنغازي.

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