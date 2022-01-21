أبورونية: نذكرّ المعنيين بتوحيد سعر الصرف أن برميل النفط اليوم بـ 87 دولاراً وليس 33

أكدت د. حميدة أبورونية أستاذة الاقتصاد بجامعة طرابلس، أن هناك زيادة في معروض النقد الأجنبي تصل 33 دولار للبرميل باليوم، بعد ارتفاع أسعار النفط.

وقالت أبورونية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”:” ‏عندما قاموا بتوحيد سعر الصرف يناير 2021 إلى 4.48 كان سعر برميل النفط برنت حوالي 54 دولار”.

وأضافت:” اليوم سعر برميل النفط يناير 2022 حوالى 87 دولار، بما يعني هناك زيادة في معروض النقد الأجنبي تصل 33 دولار للبرميل باليوم” .

وتابعت:” فقط للتذكير عسى الذكرى تنفع صناع القرار بسياسة سعر الصرف”.