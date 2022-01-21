وليامز تبحث مع المنقوش العراقيل التي تواجه العملية السياسية في البلاد وسبل إيجاد الحلول لها

ليبيا – بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش الخميس مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية في البلاد، وسبل إيجاد الحلول لها.

وزارة الخارجية أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن اللقاء كان مثمرًا وإيجابيًا، والذي جاء عقب جولة وليامز الدولية لحشد الجهود لدعم العملية الأمنية والسياسية في ليبيا.

بدورها، أكدت المنقوش على أهمية دور البعثة الأممية الإيجابي بقيادة ستيفاني وليامز من أجل دعم الاستقرار والوصول للديمقراطية المنشودة.

من جانبها، أشادت المستشارة وليامز بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة ووزارة الخارجية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتحسين الخدمات اللازمة للمواطنين.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية