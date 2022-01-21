الرضا وأونماخت يبحثان التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت التعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتكوين المهني.

وشهد اللقاء، الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس؛ مناقشة آليات التعاون لدعم المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج الذي يستهدف شريحة مهمة تحتاج إلى التدريب والتأهيل من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع وسوق العمل.

واُتفق، في ختام اللقاء، على استمرار التعاون المشترك لتنفيذ البرامج التدريبية خصوصًا المهنية منها، بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة العمل والتأهيل على منصة “فيس بوك”.

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