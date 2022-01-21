الحاجي: سأحمل السلاح ضد البرلمان ومجلس الدولة

هدد جمال الحاجي، الناشط السياسي، بحمل السلاح ضد مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، متهما إياهما بالخراب وإثارة الفتن والمتاجرة في مصير الليبيين.

وقال الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أعاهد الله كمواطن على الوقوف ضد استمرار المسمى زوراً وبهتاناً “برلمان ليبيا” والمسمى زوراً وبهتاناً “مجلس دولة” بكل السبل ولو بحمل السلاح”، على حد تعبيره.

وأضاف الحاجي:” سبع سنوات من الدمار والفتن والسمسرة والمتاجرة بمصير الشعب وحروب بالوكالة يجرهم إليها العملاء الخونة أمراء الخليج للوقوع بالبلاد في دائرة الفوضى ودولة فاشلة، لتكون لقمة سائغة للتدخل الأجنبي ويتفرج الفاسدين والخونة على هذه الحقيقة”، على حد زعمه.

وتابع:” ناهيك عن الآلام الذي تسببتم فيها لهذا الشعب من قتل شبابها والأزمات المفتعلة بينما تتنعمون وعائلاتكم بالمرتبات والمزايا وجوازات السفر وأنتم لا تتعدون كونكم بطالة تمشون على بطونكم”، على حد قوله.

واستطرد:” كفي مهادنة الفاسدين والجهلة والخونة مخرجات مرتشي فاسد بمؤامرة الصخيرات القذرة “بجرة قلم”، على حد ادعائه.

وطالب برفع الصوت عالياً لتطهير البلاد من الفاسدين والخونة والجهلة ومحاكمتهم” على حد زعمه.