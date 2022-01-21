السني: مندوبو الدول الأفريقية بمجلس الأمن يدعون لاستكمال الانتخابات الليبية دون إقصاء

عقد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني اجتماعا مع مندوبي المجموعة الأفريقية الممثلة في مجلس الأمن كينيا وغانا والغابون وبحضور ممثل الاتحاد الأفريقي في نيويورك.

وقال السنى في تغريدة عبر “تويتر”، إن الاجتماع جاء في إطار التشاور والتنسيق مع المجموعة الأفريقية قبل جلسة مجلس الأمن المقررة يوم 1/24 بخصوص ‎ليبيا.

وأضاف: “قدمنا إحاطة للمجموعة حول تطورات الوضع السياسي الراهن، وأكدت المجموعة دعمها الكامل لليبيا وخيار الشعب في تقرير مصيره، وأهمية استكمال المسار الانتخابي بشكل توافقي ودون إقصاء”.

وبحسب السني فإن الاجتماع حث على ألا تكون الانتخابات غاية بل وسيلة تساهم في حل الأزمة نحو الاستقرار، والعمل على إنهاء كافة أنواع التدخلات الأجنبية مع أهمية الدور الأفريقي لدعم المصالحة الوطنية.