الزناتي يبحث في الأردن تسديد جزء من الديون الصحية

ليبيا- بحث وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال علي الزناتي مع وزير الصحة الأردني فراس الهواري سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعاون الصحي.

بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين تدارس خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الأردنية عمان تسديد جزء من الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح مستشفيات ومراكز طبية في الأردن، بعد مراجعتها والتدقيق فيها عن طريق لجان مختصة.

وفي ذات السياق رحب الهواري بمقترحات الزناتي لتطوير التعاون فيما يتعلق بإجراء الجراحات الدقيقة في مجال الأورام والقلب، فضلًا عن تبادل الخبرات وتفعيل الاتفاقيات المشتركة لتدريب وتأهيل الملاكات الصحية في ليبيا.

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