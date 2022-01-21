انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من مساء اليوم على غالبية مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ من مساء اليوم على المناطق الغربية.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ؛ السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مساء الغد على سرت وتشمل يوم الأحد غالبية المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الساحل، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 14 و19 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فتكون السماء مغطاة جزئيًا بالسحب مع هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية خاصة مرتفعات الجبل الأخضر، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على سهل بنغازي الجبل الأخضر وأقصر الساحل الشرقي، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و18 درجة مئوية.

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس سبها غـات غدامس الحمادة؛ فتكون السماء قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و19 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 و18 درجة مئوية.

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