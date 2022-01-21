وزير العمل يبحث مع السفير الألماني التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني

ناقش وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، التعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتكوين المهني.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة العمل والتأهيل على “فيسبوك”، فإن اللقاء، الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، شهد مناقشة آليات التعاون لدعم المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج الذي يستهدف شريحة مهمة تحتاج إلى التدريب والتأهيل من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع وسوق العمل.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على استمرار التعاون المشترك لتنفيذ البرامج التدريبية خصوصًا المهنية منها.