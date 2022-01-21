طقس بارد على عموم ليبيا

العنوان-طرابلس

تشهد حالة الطقس في ليبيا، الأسبوع القادم، موجة برد مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتوقع المركز، اليوم الجمعة، تسجيل درجات حرارة منخفضة من مساء اليوم على المناطق الغربية.

ولفت المركز، إلى أن مناطق الساحل الشرقي ستشهد تكاثرا للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية خاصة مرتفعات الجبل الأخضر.

وأشارت إلى وجود فرصة لسقوط الأمطار تشمل مناطق الساحل الغربي يوم السبت.

وذكر، أن من المتوقع أن تكون درجات الحرارة القصوى على مناطق شمال ليبيا، ما بين (12 – 18) مئوية وعلى مناطق الجنوب ما بين (16-20) مئوية.