قشوط: اتفاق الحبري والصديق الكبير هدفه إخفاء الفساد ونهب الأموال

استنكر المحلل السياسي محمد قشوط الاتفاق المعلن عنه لتوحيد المصرف المركزي، ووصفه بأنه اتفاق على إخفاء الفساد.

وقال قشوط في تغريدة على “تويتر”، إن ‏أكبر جريمة نتعرض لها اليوم هى الصورة التي ظهرت لكل من علي الحبري والصديق الكبير تحت وصف الاتفاق على توحيد مصرف ‎ليبيا المركزي.

وأضاف: “الحقيقة انه اتفاق على إخفاء الفساد وتنصل من الملاحقة القانونية على مدى 10 سنوات نهبت فيها الأموال وكونت بها إمبراطوريات لأشخاص لم يكن رصيدهم يتجاوز ‏ألف دينار فأصبح الآن بالمليارات”.

وتساءل: “أين تقرير شركة ديلويت التي قامت بالمراجعة على مصرف المركزي بفرعيه في ‎طرابلس والبيضاء ولماذا لم يظهر للعلن من باب الشفافية ولماذا لم يتدخل النائب العام؟

وتابع: “التقرير يراد إخفاؤه وبعثة الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية متورطتان في الأمر بشكل فاضح”.