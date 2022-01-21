مندوب الصين بالأمم المتحدة: يجب وقف التدخلات الأجنبية لحل الأزمة الليبية

أكد مندوب الصين لدى مجلس الأمن، تشانغ جون، حرص بلاده على دعم السلام في ليبيا، وأن يكون الحل بملكية وقيادة ليبية، بعيدا عن أي تدخلات أجنبية.

جاء ذلك خلال مباحثات الخميس مع مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني، حيث اتفق الطرفان على متابعة التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين.

وقال السني في تغريدة عبر “تويتر”: “‏في إطار المتابعة مع أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن عقدت لقاء مع مندوب ‎الصين تشانغ جون، حيث أكد حرص بلاده دعم السلام في ‎ليبيا وأن الصين مؤمنة بأن يكون الحل ليبي خالص وبمُلكية وقيادة ليبية بعيداً عن أي تدخلات، وختاماً اتفقنا على متابعة التشاور والتنسيق المشترك”.