تقرير: السياسة الفرنسية فشلت في ليبيا وشمال أفريقيا

سلط تقرير لموقع “ميدل إيست آي” الضوء على تراجع الدور الفرنسي في شمال أفريقيا عمومًا، وليبيا خصوصًا، في السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن انهيار السياسة الفرنسية في كلٍّ من ليبيا ومالي والطريقة السيئة التي تعاملت فيها مع الجزائر، التي تعتبر لاعبًا عسكريًا مهمًا بالمنطقة، ليست إلا تلخيصًا لفشل الخيال الأوروبي بشكل واسع، وغياب التفكير الاستراتيجي بشأن ليبيا.

ولفت التقرير إلى ضرورة إعادة فرنسا التفكير بمصالحها الاستراتيجية بالمنطقة، في ظل التوغل الروسي والصيني في المنطقة عبر نشاطات ومصالح اقتصادية وتجارية وأمنية.

وذكر الموقع، أن “الخوارزميات” الفرنسية عفا عليها الزمن، وأن أول مظهر للفشل الفرنسي هو دور باريس القيادي في العملية التي قادها الناتو عام 2011 للإطاحة بنظام القذافي، وأدى إلى تقسيم أوروبا الغربية، خصوصاً في ظل خلاف فرنسي إيطالي على دعم قوى معينة، واصفًا هذا الخلاف أنه المدخل الذي أتاح للروس والأتراك تقوية نفوذهم في ليبيا.

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