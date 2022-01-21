ليبيا تقترب من حاجز الألفي إصابة و18 وفاة بفيروس كورونا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

سجلت ليبيا، أمس الخميس، 1,700 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 7,304 عينة.

وجاء ذلك وفق نشرة الوضع الوبائي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم 619 الصادر اليوم الجمعة.

وسجلت البلاد شفاء 562 حالة ،إلى جانب تسجيل 18 حالات وفاة على مستوى البلاد.

منها 12 بالمنطقة الغربية، و6 بالمنطقة الشرقية فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 23,2% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 403,144.

منها 9,708 حالات نشطة من بينها 131 حالة حرجة.. إضافة إلى تعافي 387,529 حالة، ووفاة 5,907 حالات.

فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,986,577 شخصًا.. منهم 955,681 تلقوا الجرعة الثانية و 9,030 تلقوا الجرعة التعزيزية.