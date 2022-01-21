اتفاق مصري ليبي على مكافحة التهرب الجمركي وتسهيل حركة المسافرين والبضائع

اجتمع سليمان علي سالم مدير عام مصلحة الجمارك والوفد المرافق له، مع الشحات غتوري مدير عام مصلحة الجمارك المصرية بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وأشاد سالم في كلمته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، الذي بدر من الجمارك المصرية والتنسيق الرفيع المستوى، وأكد بأن هذا ليس بجديد على الجمارك المصرية، وأن أواصر المحبة والثقة بين بلدينا تعود إلى قوة الروابط الاقتصادية والسياسية بين بلدينا.

وأكد سالم على الجدية في تقوية العلاقة بين إدارتي مصلحة الطرفين في سبيل تذييل جميع العراقيل والمعوقات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين البلدين الشقيقين، وأكد على دور الجمارك الكبير في تقوية هذه العلاقة.

بدوره أكد غتوري حرص الجانب المصرى على تعزيز سبل التعاون الجمركى مع الجانب الليبى، وإزالة أى معوقات قد تُواجه حركة البضائع والأفراد بين البلدين.

وأكد تم الاتفاق على تعزيز آلية تبادل المعلومات والتعاون بشأن المخالفات الجمركية، وقيام الجانب الليبى بتبادل القوائم السلعية التى من الممكن أن تُشكِّل مخالفة أو تهربًا جمركيًا؛ على نحو يسهم فى تحسين حركة التجارة، والقضاء على الممارسات الضارة، وتسهيل مرور السيارات بين البلدين، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسوية المطالبات الخاصة بالسيارات السابق الإفراج عنها.