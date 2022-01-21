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“أورلاندو” يبحث مع مسؤولين مصريين المساريْن السياسي والأمني بليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، أمس الخميس، في القاهرة، مع رئيس البعثة الدبلوماسية الدبلوماسية المصرية في طرابلس محمد سليم، ونائب وزير الخارجية للشرق الأوسط أحمد عبد المجيد؛ المسار السياسي والأمني في ليبيا.

وأكد أورلاندو، خلال اللقاء الذي حضره السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كوراني؛ على دعم بلاده القوي للانتخابات والعملية السياسية التي يقودها الليبيون بمساعدة الأمم المتحدة.

وأضاف في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، أن إيطاليا قررت مواصلة التنسيق عن كثب، وفق ما نقلته وكالة “نوفا” للأنباء.

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قناة 218 الليبية

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