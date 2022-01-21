التعليم تُلزم عاملي القطاع بالتطعيم ضد كورونا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، مسعودة الأسود، إنه لن يسمح بدخول العاملين بقطاع التعليم إلى المؤسسات التعليمية إلا لمن يحمل بطاقة تطعيم تفيد تلقيه لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا.

وفي خطاب وجهته إلى مراقبي التعليم، أكدت الوكيلة ضرورة اعتماد بطاقة التطعيم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.. وذلك وفقًا للقرار رقم “466” الصادر عن رئاسة الوزراء.

يذكر أن اجتماعا عُقِد بديوان وزارة التربية والتعليم نهاية ديسمبر الماضي مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح.. خلص إلى استمرار الخطة الدراسية الحالية.. بتوصية من اللجنة العلمية التابعة للمركز.

وأوضح السائح أن تقرير اللجنة العلمية خلص إلى ضرورة الاستمرار بالخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من قطاع التعليم، طلابًا ومعلمين وإداريين.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في أكتوبر الماضي، مدير ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض.. بتقديم خطة إلزامية للتطعيم ضد فيروس كورونا.. من خلال إجراءات إدارية وقانونية ملزمة للمواطنين.