تسجيل 3 حالات إصابة بـ«كورونا» في سبها

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس.

وقال المركز في بيان، الجمعة، إن مختبره تلقى 15 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 12 منها، فيما تأكدت إصابة ثلاث حالات.

وبحسب البيان، لم يسجل المركز أي حالات وفاة أو شفاء من الفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 1700 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 18 وفاة، و562 حالة شفاء، و131 حالة حرجة، ما يمثل صعودًا في منحى الإصابات جراء الوباء في ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

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وقال المركز في بيانه رقم «619»، إنه تسلم، الخميس، 7304 عينات للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 5604 عينات، وإيجابية 1700 عينة بنسبة 23.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

ومقارنة بحالات «كورونا» المسجلة خلال اليومين الماضيين، فإن حالات، الجمعة (1700)، أعلى بمقدار 399 حالة عن الحالات المسجلة، الخميس (1331)، وبمقدار 527 حالة عن الحالات المسجلة، الأربعاء (1173).

وفي المجمل، سجلت ليبيا منذ ظهور الوباء فيها في مارس 2020 وحتى الجمعة، 403 آلاف و144 حالة بينها 387 ألفًا و529 حالة شفاء، و9708 حالات نشطة، و5907 وفيات.