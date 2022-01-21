منظمة إيطالية: إنقاذ 100 مهاجر من عرض البحر فرّوا من ليبيا

تمكنت إحدى السفن التابعة لمنظمة Mediterranea Saving Humans غير الحكومية، يوم أمس الخميس، من إنقاذ مائة مهاجر غير قانوني على متن أحد القوارب الخشبية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت المنظمة أن من بين المهاجرين نساء وقصّر فرّوا من ليبيا الليلة، وأن عملية الانقاذ جاءت بعد أربع ساعات من البحث، مشيرةً إلى أن بعض المهاجرين انتهى بهم الأمر إلى القفز في الماء بعد أن أوشك قاربهم على الغرق.

وأوضحت المنظمة أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا معرضين لخطر جسيم على حياتهم، لافتة إلى أنهم تلقوا الرعاية الصحية فور انتشالهم.

جديرٌ بالذكر أن منظمة Mediterranea Saving Humansغير الحكومية تقدمت بشكوى ضد ليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة إساءة معاملة المهاجرين غير القانونيين.

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