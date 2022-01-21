عمار: توحيد المصرف المركزي أصبح ضرورة ملحة لحل مشكلة المقاصة

قال الخبير الاقتصادي الليبي فوزي عمار، إن التحركات التي تجري لتوحيد المصرف المركزي ليست الأولى، حيث احتضنت تونس اجتماعات سابقة بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.

وأضاف عمار، في تصريحات صحفية، أن توحيد المصرف المركزي أصبح ضرورة ملحة لحل مشكلة المقاصة على مصارف المنطقة الشرقية.

وتابع:” توحيد المصرف خطوة مهمة إذا ما تزامنت مع اختيار محافظ له شرعية”.

وأشار الخبير الاقتصادي الليبي، إلى أن عودة العمليات المصرفية إلى المنطقة الشرقية سيمكن المليارات من الدينارات التي خارج المصارف للعودة وتكون جزء من الدورة المالية بدلا من الاحتفاظ بها في البيوت بعد قرار إيقاف المقاصة.

وأوضح أن المصارف في ليبيا تحتاج إلى عملية كاملة من الإصلاحات في الهندسة المالية والبنية التحتية للمصارف الليبية.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ علي سالم الحبري، قد أعلنا في لقائهما أمس الخميس في تونس، ‎الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح حساب مصرف ليبيا المركزي، في بيان، أنه تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة اعادة التوحيد المتفق عليها.

وأشار البيان إلى أن “خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية”.

وأوضح البيان أن «الكبير» و«الحبري» أكدا على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.