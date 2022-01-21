ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 January, 2022

تمكنت إحدى السفن التابعة لمنظمة Mediterranea Saving Humans غير الحكومية، من إنقاذ مائة مهاجر غير قانوني على متن أحد القوارب الخشبية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت المنظمة أن من بين المهاجرين نساء وقصّر فرّوا من ليبيا الليلة، وأن عملية الانقاذ جاءت بعد أربع ساعات من البحث، مشيرةً إلى أن بعض المهاجرين انتهى بهم الأمر إلى القفز في الماء بعد أن أوشك قاربهم على الغرق.

وأوضحت المنظمة أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا معرضين لخطر جسيم على حياتهم، لافتة إلى أنهم تلقوا الرعاية الصحية فور انتشالهم.

جديرٌ بالذكر أن منظمة الحكومية تقدمت بشكوى ضد ليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة إساءة معاملة المهاجرين غير القانونيين.