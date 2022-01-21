بروكسل تصدر مذكرة توقيف بحق رئيس “الليبية للاستثمار”

قالت صحيفة “lalibre” بلجيكية إن قاضي التحقيق في بروكسل ميشيل كليز، أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في بروكسل، مساء أمس الخميس.

ووصفت الصحيفة قرار القاضي بأنه جزء من التحقيق في الأموال الليبية التي اختفت على مستوى بنك Euroclear، حيث قام المحامي بيير ليجروس برفع شكوى مدنية عام 2015 ضد الدولة الليبية، بتهمة غسل الأموال، وكان المحامي ينوي تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببروكسل، بتاريخ نوفمبر 2014، والذي أدان ليبيا بتعويض موكلها، صندوق التنمية المستدامة العالمي (GSDT)، بما يصل إلى 50 مليون يورو من جانب واحد جراء خرق العقد، حيث وقّعت GSDT في عام 2008 عقدًا مع وزارة الزراعة الليبية لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء في ليبيا، وكان العمل قد بدأ بالفعل عندما خرقت الدولة الليبية الاتفاق.

وأثناء التحقيق، باشر قاضي التحقيق، في 23 أكتوبر 2017، مصادرة 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة في بنك Euroclear بسبب العقوبات الدولية ضد نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وكانت الأمم المتحدة قد أمرت بتجميد هذه الأموال، ولكن على الرغم من ذلك؛ اختفى ما يقرب من ملياريْ دولار من حسابات Euroclear.

وقد أجرى قاضي التحقيق بالفعل مقابلات مع العديد من المسؤولين الماليين، وأرسل قائمة طويلة من الأسئلة إلى علي محمود حسن، وبما أن الأخير لم يرد بعد؛ قرر ميشيل كليز إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

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