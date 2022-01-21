جهاز المباحث الجنائية يُسلم معدات فنية للإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازى

طرابلس 21 يناير 2022 (وال)- سلم جهاز المباحث الجنائية أمس الخميس، معدات فنية للإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازى، بإشراف نائب رئيس الجهاز، ورئيس مكتب شؤون الجهاز المكلف، ومدير إدارة المختبرات.

وشملت المعدات: أجهزة متطورة متخصصة في الكشف والتعرف على البصمات، ومعاينة مسرح الجريمة، وذلك في إطار دعم الجهاز للإدارات والأجهزة الأمنية المختصة في مجالات مكافحة الجريمة الجنائية.

ويأتي هذا الدعم بتعليمات مباشرة من رئيس الجهاز اللواء “محمود عاشور”، للرفع من مستوى الأداء وتطوير نتائجه في ميدان مكافحة الجريمة.

هذا وسيتولى جهاز المباحث الجنائية؛ تدريب أعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي للرفع من قدراتهم في مختلف تخصصات العمل الأمني الجنائي. (وال) ب خ/ ر ت

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