جهاز المباحث الجنائية يُسلم معدات فنية للإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازى

طرابلس 21 يناير 2022 (وال)- سلم جهاز المباحث الجنائية أمس الخميس، معدات فنية للإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازى، بإشراف نائب رئيس الجهاز، ورئيس مكتب شؤون الجهاز المكلف، ومدير إدارة المختبرات.
وشملت المعدات: أجهزة متطورة متخصصة في الكشف والتعرف على البصمات، ومعاينة مسرح الجريمة، وذلك في إطار دعم الجهاز للإدارات والأجهزة الأمنية المختصة في مجالات مكافحة الجريمة الجنائية.
ويأتي هذا الدعم بتعليمات مباشرة من رئيس الجهاز اللواء “محمود عاشور”، للرفع من مستوى الأداء وتطوير نتائجه في ميدان مكافحة الجريمة.
هذا وسيتولى جهاز المباحث الجنائية؛ تدريب أعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي للرفع من قدراتهم في مختلف تخصصات العمل الأمني الجنائي. (وال) ب خ/ ر ت
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